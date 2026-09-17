Gasdrukstation in Nuenen wordt vervangen

Enexis Netbeheer heeft een melding gedaan voor het vervangen van een gasdrukstation aan de Donkervoort in Nuenen.

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Het gaat om het gasdrukregel- en meetstation op Donkervoort 35 in Nuenen. De melding is ingediend op 8 september 2026 bij de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is een kennisgeving, en er kan geen bezwaar tegen worden gemaakt. Het vervangen van het station is bedoeld om het behandelen, regelen en meten van aardgas te verbeteren.