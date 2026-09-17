Deurne krijgt twintig nieuwe plekken voor opladen elektrische auto's

De gemeente Deurne heeft besloten twintig parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. Deze plekken worden voorzien van laadpalen en speciale verkeersborden.

Gevonden voor jou

Het gaat om de zevende fase in de uitbreiding van het openbare laadnetwerk in Deurne. Bij iedere laadpaal worden twee plekken gereserveerd. Eerst wordt één parkeerplaats ingericht, en bij veel gebruik volgt de tweede. De laadpalen kunnen gelijktijdig twee voertuigen opladen.

Deurne werkt samen met de provincies Noord-Brabant en Limburg om te voldoen aan de doelstellingen van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Deze richt zich op het verbeteren van de luchtkwaliteit en het behalen van klimaatdoelen. Door de groei van elektrische auto's is er steeds meer vraag naar openbare laadmogelijkheden.

De locaties voor de laadpalen zijn zorgvuldig gekozen en voldoen aan technische eisen. Ook zijn ze afgestemd op de behoefte van inwoners en bezoekers zonder privélaadmogelijkheid. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Deurne.