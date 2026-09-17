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Anwb Streetwise krijgt vergunning voor Sportlaan in Vught
Op 14 september heeft de gemeente Vught een vergunning verleend voor het Anwb Streetwise evenement. Dit vindt plaats op 9 oktober 2026 aan de Sportlaan in Vught.
Het Anwb Streetwise evenement is bedoeld om kinderen verkeersveiligheid te leren. De activiteit wordt gehouden op zondag 9 oktober aan de Sportlaan in Vught. De vergunning voor dit evenement is eerder deze week verzonden door het College van Burgemeester en Wethouders.
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