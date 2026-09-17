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Oisterwijk wil stemmen centraal tellen bij verkiezingen
Oisterwijk organiseert op 17 maart 2027 een centrale stemopneming voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. De stemmen worden de volgende dag vastgesteld in Cultuurcentrum Tiliander.
Het gemeentebestuur van Oisterwijk heeft besloten om een centrale stemopneming te houden voor de verkiezingen van Provinciale Staten en waterschappen. Het Gemeentelijk Stembureau zal op 18 maart 2027 bepalen hoeveel stemmen elke kandidaat heeft gekregen.
De stemopneming wordt georganiseerd in Cultuurcentrum Tiliander. Dit besluit maakt deel uit van de voorbereidingen voor de verkiezingen, die plaatsvinden op 17 maart 2027.
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