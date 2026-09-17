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Uitbreiding koelcellen in Galder krijgt groen licht
De gemeente Alphen-Chaam heeft toestemming gegeven voor uitbreiding van koelcellen aan de Galderseweg.
Op het adres Galderseweg 83 in Galder mogen de koelcellen worden uitgebreid. Het besluit is op 15 september 2026 verstuurd door het college van burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam.
De vergunning maakt het mogelijk om de bestaande opslagcapaciteit te vergroten. Koelcellen zijn ruimtes waarin producten bij lage temperaturen worden bewaard, bijvoorbeeld voor voedsel of bloemen.
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