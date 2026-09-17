Woningbouw goedgekeurd aan Baarleseweg in Alphen

De gemeente Alphen-Chaam heeft een vergunning verleend voor de bouw van een woning aan de Baarleseweg 63b in Alphen. Het besluit werd verzonden op 15 september 2026.

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Het gaat om een nieuwbouwwoning op het perceel met kadastrale aanduiding H 4690. Burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam hebben de aanvraag goedgekeurd.

Het besluit is onderdeel van een zogenaamde omgevingsvergunning. Dit betekent dat er toestemming is voor de bouw en dat deze voldoet aan de wettelijke eisen.