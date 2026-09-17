Nieuwe brug verbindt Merksveld en Park Looburgh in Bergeijk

De gemeente Bergeijk heeft toestemming gegeven voor de bouw van een brug tussen Merksveld en Park Looburgh. Het besluit is op 15 september 2026 verzonden.

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Met de vergunning kan een nieuwe verbinding worden gerealiseerd tussen het woongebied Merksveld en het recreatiegebied Park Looburgh. De brug moet zowel voldoen aan de technische eisen als de regels van het omgevingsplan.

Het besluit over de bouw is op 15 september verstuurd door de gemeente Bergeijk. Belangstellenden kunnen zich verdiepen in de details van deze ontwikkeling.