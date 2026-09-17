Vergunning voor dubbele carport in Bergeijk verleend

De gemeente Bergeijk heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een dubbele carport aan de Rotestraat.

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Op de adressen Rotestraat 13 en 15 in Bergeijk mag een dubbele carport worden geplaatst. Dit is mogelijk door een omgevingsvergunning die buiten de standaard regels van het omgevingsplan valt. Het besluit is op 15 september 2026 verzonden.

Het gaat om een afwijking van regels in het omgevingsplan en een bouwactiviteit. De vergunning is verleend onder zaaknummer 17247974. De gemeente heeft hiermee akkoord gegeven op de plannen voor de carport.