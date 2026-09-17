Aannemingsbedrijf vult saneringslocatie aan in Luyksgestel

Aannemingsbedrijf CDL B.V. heeft een melding gedaan voor het aanvullen van een saneringslocatie aan de Dorpstraat in Luyksgestel.

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De melding is op 4 september 2026 ingediend bij de gemeente Bergeijk. Het gaat om het toepassen van grond, waarbij grond wordt gebruikt om een locatie waar vervuiling is aangepakt, op te vullen. Dit moet worden gemeld vanwege de mogelijke gevolgen voor bodem en milieu.

De melding betreft een kennisgeving volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze melding.