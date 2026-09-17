Herdenking Bevrijding Baarle op 4 oktober

Op zondag 4 oktober vindt in Baarle-Nassau de Herdenking Bevrijding Baarle plaats. Het evenement is van 11.30 uur tot 12.30 uur en wordt gehouden op diverse locaties in het centrum.

Gevonden voor jou

De herdenking zal plaatsvinden op straten als de Kerkstraat, Desiree Geeraertstraat, Nieuwstraat, Singel, Molenstraat en het Kerkplein. De vergunning voor het evenement is op 15 september verleend.

Het evenement in Baarle-Nassau staat in het teken van de bevrijding en duurt één uur. De vergunning is verleend onder de regels van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten.