Oirschot past volgordelijst woningbouwprojecten aan

De gemeente Oirschot heeft de volgordelijst voor woningbouwprojecten gewijzigd. Dit gebeurde omdat sommige ontwikkelaars gegevens ontbraken of afweken. De lijst bepaalt vanaf 1 oktober 2026 de prioriteit bij transportverzoeken.

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De gewijzigde volgordelijst is vastgesteld op basis van objectieve en transparante criteria, zoals de maand van start bouw, maatschappelijk belang en de verwachte opleverdatum. Dit helpt de gemeente om prioriteiten te stellen en transportverzoeken bij de netbeheerder in te dienen.

Deze lijst vormt ook de basis voor een gezamenlijke rangorde met de gemeenten Best en Son en Breugel. Tegen deze gezamenlijke lijst kan bezwaar worden gemaakt, maar dat geldt niet voor de gemeentelijke lijst van Oirschot.

Belanghebbenden kunnen schriftelijk een toelichting opvragen over de positie van hun project op de lijst. De volgordelijst zelf wordt toegepast vanaf 1 oktober.