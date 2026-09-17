Advertentie
Beslistermijn verlengd voor bouw vrijstaand huis in Someren
De gemeente Someren heeft de beslistermijn voor een woningaanvraag aan de Pasakker verlengd.
De aanvraag betreft het bouwen van een vrijstaand huis naast nummer 109a aan de Pasakker. Burgemeester en wethouders van Someren hebben op 13 augustus 2026 besloten om de termijn voor het beoordelen van deze vergunning te verlengen met maximaal zes weken.
Het verlengen van de termijn geeft de gemeente extra tijd om de aanvraag zorgvuldig te behandelen. Er kan in dit geval geen bezwaar of beroep worden ingediend tegen het besluit.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie