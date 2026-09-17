Grond wordt toegepast op Beekse Heide in Hilvarenbeek

Op de Beekse Heide in Hilvarenbeek is een melding gedaan voor het toepassen van grond. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze melding op 4 september afgehandeld.

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Het toepassen van grond betekent dat er grond wordt gebruikt om bijvoorbeeld een gebied op te hogen of aan te leggen. Dit kan effect hebben op de bodem en het milieu, waardoor het verplicht is om dit te melden.

De melding heeft kenmerk 1069898 en is niet ter inzage. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingediend tegen deze melding.