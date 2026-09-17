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Schuur gesloopt in Biest-Houtakker

In Biest-Houtakker is op 1 september een schuur aan de Biestsestraat 88 gesloopt.

Gevonden voor jou

Het college van Hilvarenbeek heeft een melding afgehandeld voor het slopen van een schuur aan de Biestsestraat 88 in Biest-Houtakker. De sloopwerkzaamheden vonden plaats op 1 september.

Tegen deze melding is geen bezwaar of beroep mogelijk. De melding ligt ook niet ter inzage.

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