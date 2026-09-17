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Schuur gesloopt in Biest-Houtakker
In Biest-Houtakker is op 1 september een schuur aan de Biestsestraat 88 gesloopt.
Het college van Hilvarenbeek heeft een melding afgehandeld voor het slopen van een schuur aan de Biestsestraat 88 in Biest-Houtakker. De sloopwerkzaamheden vonden plaats op 1 september.
Tegen deze melding is geen bezwaar of beroep mogelijk. De melding ligt ook niet ter inzage.
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