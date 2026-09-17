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Reclame-uitingen op Stationsstraat in Rijen worden aangepast
Burgemeester en wethouders hebben toestemming gegeven om reclame-uitingen te wijzigen op een adres in Rijen.
De gemeente Gilze en Rijen heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van reclame-uitingen op Stationsstraat 36 in Rijen. Het besluit is op 15 september verzonden.
Met deze vergunning mogen de huidige reclame-uitingen op het pand worden veranderd. De exacte aanpassingen zijn niet bekendgemaakt, maar het gaat om wijzigingen die zichtbaar zullen zijn aan het gebouw.
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