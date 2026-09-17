Renovatie en verduurzaming gevels Hoofdstraat in Rijen

De gemeente Gilze en Rijen heeft een vergunning verleend voor renovatie en verduurzaming van de voor- en zijgevel van een pand aan de Hoofdstraat in Rijen.

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Het gaat om het adres Hoofdstraat 132 in Rijen. De vergunning is op 15 september 2026 verzonden. Deze renovatie en verduurzaming is bedoeld om de gevels te verbeteren en energiezuiniger te maken.

De werkzaamheden kunnen bijdragen aan een fraaiere uitstraling van het pand en een lagere energiebelasting. Het besluit is genomen door burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen.