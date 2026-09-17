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Kermis Hof van Gilze keert terug in oktober
De kermis in Gilze heeft groen licht gekregen en vindt plaats op vier dagen in oktober.
De evenementenvergunning voor de Kermis Hof van Gilze 2026 is verleend. Het festijn wordt gehouden op zondag 4 en maandag 5 oktober van twee uur ’s middags tot elf uur ’s avonds. Op zaterdag 10 oktober kun je vanaf twee uur ’s middags tot middernacht genieten van de kermis. De laatste dag is zondag 11 oktober, wanneer bezoekers welkom zijn tussen twee uur ’s middags en tien uur ’s avonds.
De kermis vindt plaats op het Steenakkerplein 2 in Gilze. Dit populaire evenement trekt jaarlijks veel bezoekers uit de regio.
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