Kermis Hof van Gilze keert terug in oktober

De kermis in Gilze heeft groen licht gekregen en vindt plaats op vier dagen in oktober.

Gevonden voor jou

De evenementenvergunning voor de Kermis Hof van Gilze 2026 is verleend. Het festijn wordt gehouden op zondag 4 en maandag 5 oktober van twee uur ’s middags tot elf uur ’s avonds. Op zaterdag 10 oktober kun je vanaf twee uur ’s middags tot middernacht genieten van de kermis. De laatste dag is zondag 11 oktober, wanneer bezoekers welkom zijn tussen twee uur ’s middags en tien uur ’s avonds.