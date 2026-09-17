Kermis Gilze keert terug met feestelijke dagen in oktober

De kermis in Gilze heeft groen licht gekregen en vindt plaats op meerdere dagen in oktober op het Steenakkerplein en de Kapittelstraat.

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De kermis in Gilze is gepland van zondag 4 oktober tot en met dinsdag 6 oktober, dagelijks van twee uur ’s middags tot elf uur ’s avonds. Op zaterdag 10 oktober begint de kermis om drie uur ’s middags en eindigt om elf uur ’s avonds, en op zondag 11 oktober is het evenement opnieuw van twee tot elf uur.

Het feest wordt gehouden op het Steenakkerplein en in de Kapittelstraat. De evenementenvergunning voor de kermis is op 15 september verzonden.