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Container tijdelijk geplaatst naast Thorbeckelaan in Dongen

Van 18 september tot 2 oktober wordt een container geplaatst in Dongen.

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Van 18 september tot 2 oktober komt er een container te staan in een parkeervak naast de Thorbeckelaan 1 in Dongen. Het gaat om opslag van roerende zaken, waarvoor geen vergunning nodig is.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001469. Omdat de activiteiten vergunningsvrij zijn, kan er geen bezwaar worden gemaakt. De container wordt tijdelijk geplaatst en verdwijnt na 2 oktober.

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