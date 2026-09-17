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Ontheffing sluitingsuren verleend voor vier dagen in Dongen
De gemeente Dongen heeft toestemming gegeven voor afwijkende sluitingsuren op vier dagen in oktober en november. Het gaat om de locatie Hoge Ham 126.
Het besluit betreft ontheffing van de sluitingsuren op 10 en 16 oktober en op 14 en 21 november 2026. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001465.
Met deze ontheffing kan de locatie op deze dagen langer open blijven dan normaal is toegestaan. De gemeente publiceert het besluit omdat er mogelijk veranderingen zijn die invloed hebben op de omgeving.
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