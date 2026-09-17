Sloopmelding voor entree bij Doelstraat in Dongen

Op 3 september is een melding ontvangen over het slopen van de entree aan de Doelstraat 16 in Dongen. Voor de werkzaamheden is geen vergunning nodig.

Gevonden voor jou

De melding, geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001402, gaat over sloopwerkzaamheden aan een bouwwerk op het adres Doelstraat 16. Omdat de activiteiten vergunningsvrij zijn, kunnen er geen bezwaren worden ingediend.

Bij vragen over de melding kan contact worden opgenomen met de gemeente Dongen, onder vermelding van het zaaknummer.