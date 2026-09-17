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Grond wordt toegepast op Kasteellaan in Waalwijk

Op Kasteellaan 2 in Waalwijk is grond of baggerspecie toegepast. Dit is afgehandeld op 15 september.

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Bij de melding gaat het om het gebruik van grond of baggerslib, bijvoorbeeld voor ophoging of aanleg, wat invloed kan hebben op de bodem en het milieu. Deze toepassing valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving.

Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen tegen deze melding. De procedure is gekoppeld aan zaaknummer Z2026-00022467.

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