Dakkapel wordt vergroot en kozijnen vervangen in Oosterhout

In Oosterhout is toestemming verleend voor het vergroten van een dakkapel en het vervangen van kozijnen aan de Jan Steenlaan 38.

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De vergunning voor de werkzaamheden aan het pand aan de Jan Steenlaan 38 is op 10 september 2026 verzonden. De aanpassingen omvatten het vergroten van de dakkapel en het vernieuwen van de kozijnen.

De nieuwe wijzigingen aan de woning zijn bedoeld om het uiterlijk en het gebruik van het pand te verbeteren. Het besluit is direct na bekendmaking van kracht.