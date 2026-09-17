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Container geplaatst op gemeentegrond in Oosterhout

De gemeente Oosterhout heeft toestemming gegeven voor het tijdelijk gebruik van gemeentegrond om een container te plaatsen aan de Gladiolenstraat 14.

Gevonden voor jou

Het besluit betreft een vergunning die op 8 september 2026 is verzonden. Hiermee mag een container tijdelijk op gemeentegrond worden geplaatst bij het adres Gladiolenstraat 14, 4904 CX in Oosterhout. Het gaat om zaaknummer 1104682.

De vergunning is direct van kracht vanaf de datum van bekendmaking aan de aanvrager. Dit betekent dat de container geplaatst mag worden, ongeacht eventuele bezwaren die nog worden ingediend.

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