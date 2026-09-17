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Omgevingsvergunning gewijzigd naar Seterseweg in Oosterhout

Een besluit over een omgevingsvergunning in Oosterhout is aangepast. De locatie voor een mantelzorgwoning is gewijzigd van Ketenbaan 15a naar Seterseweg 17.

Gevonden voor jou

Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout heeft een rectificatie doorgevoerd voor een eerder genomen besluit. Het betreft een aanvraag om een bijgebouw te veranderen in een mantelzorgwoning.

De wijziging is op 7 september 2026 vastgesteld. In de aangepaste vergunning is de locatie gewijzigd naar Seterseweg 17. Dit besluit is gepubliceerd op 17 september 2026.

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