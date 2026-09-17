Container tijdelijk geplaatst in Casteren van 9 tot 23 oktober

In Casteren is toestemming verleend voor het plaatsen van een container aan Laaibeemden. Dit gebeurt tijdelijk tussen 9 en 23 oktober.

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De gemeente Bladel heeft een vergunning afgegeven voor het plaatsen van een container aan Laaibeemden 30 in Casteren. Dit mag in de periode van 9 tot 23 oktober. Het besluit is genomen op 15 september en heeft als kenmerk ZBLA2026-001539.

De vergunning is verleend omdat de container tijdelijk nodig is. Het kan invloed hebben op de omgeving, bijvoorbeeld door ruimte in te nemen of door zichtbaarheid. De gemeente heeft daarom dit besluit openbaar gemaakt.