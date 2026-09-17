Melding grondtoepassing bij Emmaplein in Bladel

Op het Emmaplein in Bladel heeft Visser Hoogeloon B.V. een melding gedaan voor het toepassen van grond na sloopwerkzaamheden.

Gevonden voor jou

Visser Hoogeloon B.V. heeft op 14 september een melding ingediend bij de gemeente Bladel. Het gaat om het aanvullen van een kelder met grond na sloopwerkzaamheden op het Emmaplein.

De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en is een kennisgeving. Dit betekent dat er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen deze melding.