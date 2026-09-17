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Gesloten bodemenergiesysteem gemeld in Beek en Donk

In Beek en Donk heeft HMB B.V. een melding gedaan voor een gesloten bodemenergiesysteem. Dit systeem wordt aangelegd en in gebruik genomen op Morgenster 2.

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Het gaat om een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving, die op 10 september 2026 is ingediend. Een gesloten bodemenergiesysteem is een techniek waarbij warmte en kou uit de bodem worden opgeslagen en gebruikt voor bijvoorbeeld het verwarmen of koelen van gebouwen.

De melding is een kennisgeving en geen vergunningsaanvraag. Hierdoor is er geen mogelijkheid om bezwaar te maken. Het kenmerk van de procedure is ZOL-2026-000782.

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