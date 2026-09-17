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Omgevingsvergunning verleend in Woensdrecht

De gemeente Woensdrecht heeft een omgevingsvergunning verleend voor een depot op locatie M-004935 BBV Zeeland WK 40. De vergunning is op 15 september 2026 verzonden.

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Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben besloten een omgevingsvergunning te verlenen. Het gaat om een depot op locatie M-004935 BBV Zeeland WK 40. De vergunning is op 15 september verstuurd.

De beschikking is volgens de gebruikelijke procedure afgehandeld. Het besluit is genomen in Hoogerheide en op de genoemde datum verzonden.

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