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Opslag gevaarlijke stoffen gemeld in Sambeek

In Sambeek is een melding gedaan voor het opslaan van gevaarlijke stoffen.

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De gemeente Land van Cuijk heeft op 7 september een melding ontvangen voor het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakkingen. Dit gaat om een locatie aan de Zandsteeg 14 in Sambeek.

De melding is geregistreerd onder DSO-kenmerk 2026090700399 en zaaknummer Z/514021. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze melding.

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