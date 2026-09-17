Opslag gevaarlijke stoffen gemeld in Sambeek

in Land van cuijk

In Sambeek is een melding gedaan voor het opslaan van gevaarlijke stoffen.

Gevonden voor jou

De gemeente Land van Cuijk heeft op 7 september een melding ontvangen voor het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakkingen. Dit gaat om een locatie aan de Zandsteeg 14 in Sambeek.

De melding is geregistreerd onder DSO-kenmerk 2026090700399 en zaaknummer Z/514021. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze melding.