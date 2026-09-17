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Evenement Blik op wielen op 17 oktober in Beugen

Op 17 oktober vindt het evenement Blik op wielen plaats aan de Molenveldweg in Beugen.

Gevonden voor jou

De gemeente Land van Cuijk heeft een melding ontvangen voor het evenement Blik op wielen. Dit evenement wordt op 17 oktober 2026 georganiseerd aan de Molenveldweg 4 in Beugen. De melding is op 26 augustus ingediend.

Bij het evenement horen verschillende activiteiten, waaronder een tijdelijke ontheffing voor de verkoop van alcohol volgens artikel 35 van de Alcoholwet. Omdat de activiteiten vergunningsvrij zijn, is het niet mogelijk om bezwaar te maken.

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