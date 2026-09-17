Ontheffing schenktijden 't Dorpshuus Escharen op 24 en 21 november

in Land van cuijk

De gemeente Land van Cuijk heeft een ontheffing verleend voor de schenktijden van 't Dorpshuus in Escharen. Dit geldt voor activiteiten op 24 oktober en 21 november 2026.

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't Dorpshuus aan de Meester Bongaardsweg 2 in Escharen mag op deze dagen afwijken van de normale regels voor schenktijden. Het besluit is genomen op 11 september 2026 door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk.

De ontheffing is verleend onder zaaknummer Z2026-00005910. Het betreft een tijdelijke maatregel voor specifieke evenementen op de genoemde data.