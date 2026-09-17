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Terrasvergunning verleend voor Café Zaal Partycentrum Buitenlust

Voor Café Zaal Partycentrum Buitenlust in Landhorst is een terrasvergunning verleend. Het besluit is op 8 september genomen door de gemeente Land van Cuijk.

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De vergunning geldt voor het adres Pioniersstraat 1 in Landhorst. Met deze toestemming mag het café officieel gebruik maken van het terras op deze locatie.

Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00004367. De vergunning is verleend door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk.

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