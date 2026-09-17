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Melding voor grondgebruik in Sonse bossen bij Hoberglaan
Van Berkel Bouwstoffen & Transport heeft een melding gedaan voor het toepassen van grond in de Sonse bossen nabij de Hoberglaan in Son en Breugel.
De melding is op 7 september gedaan bij de gemeente Son en Breugel. Het bedrijf wil grond gebruiken om sloten in het gebied te verontdiepen. Dit betekent dat de sloten minder diep worden gemaakt, wat invloed kan hebben op de waterhuishouding en het bodemleven.
Volgens het Besluit activiteiten leefomgeving is dit een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze melding.
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