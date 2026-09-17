Son en Breugel staat bouw hygienesluis en carport toe

De gemeente Son en Breugel heeft een vergunning verleend voor een hygienesluis en carport aan de Brouwerskampweg.

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Op 14 september 2026 heeft de gemeente Son en Breugel toestemming gegeven voor de bouw van een hygienesluis en een carport op het adres Brouwerskampweg 8, 5691 PP. Het besluit is onderdeel van een vergunningsaanvraag.

Het project is geregistreerd onder zaaknummer 08483692256. Het besluit is vanaf de datum van verlening beschikbaar voor inzage. Bezwaarprocedures zijn mogelijk, maar die details vallen buiten dit bericht.