Navigatie overslaan
Ontdek

Son en Breugel staat bouw hygienesluis en carport toe

De gemeente Son en Breugel heeft een vergunning verleend voor een hygienesluis en carport aan de Brouwerskampweg.

Gevonden voor jou

Op 14 september 2026 heeft de gemeente Son en Breugel toestemming gegeven voor de bouw van een hygienesluis en een carport op het adres Brouwerskampweg 8, 5691 PP. Het besluit is onderdeel van een vergunningsaanvraag.

Het project is geregistreerd onder zaaknummer 08483692256. Het besluit is vanaf de datum van verlening beschikbaar voor inzage. Bezwaarprocedures zijn mogelijk, maar die details vallen buiten dit bericht.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Son en Breugel

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.