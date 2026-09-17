Uitbreiding woning met erker toegestaan in Son en Breugel

De gemeente Son en Breugel heeft een vergunning verleend voor het uitbreiden van een woning aan de Merwedelaan met een erker.

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Burgemeester en wethouders van Son en Breugel hebben op 14 september 2026 toestemming gegeven voor het aanpassen van de woning aan de Merwedelaan 19. Het gaat hierbij om het plaatsen van een erker, een uitbouw aan de voorzijde van het huis.

De vergunning is vanaf de datum van het besluit beschikbaar voor inzage. Bewoners en andere betrokkenen kunnen vanaf die dag eventueel bezwaar maken volgens de regels van de Algemene wet bestuursrecht.