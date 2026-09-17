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Tijdelijke woonunits toegestaan in Son en Breugel
De gemeente Son en Breugel heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van tijdelijke woonunits aan Driehoek 5.
Op 15 september 2026 hebben burgemeester en wethouders van Son en Breugel groen licht gegeven voor het plaatsen van de woonunits. De locatie bevindt zich aan Driehoek 5, in het dorp Son en Breugel.
De woonunits zijn bedoeld als tijdelijke oplossingen. Het besluit is vanaf de datum van verlening in te zien bij de gemeente. De zaak draagt nummer 08483737548.
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