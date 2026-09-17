Son en Breugel: melding milieubelastende activiteiten bij autoschadebedrijf

Bijland Autoschade B.V. in Son en Breugel heeft een melding gedaan voor diverse milieubelastende activiteiten, waaronder het opslaan van propaan en lassen.

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Het autoschadebedrijf Bijland Autoschade B.V., gevestigd op Ekkersrijt 7404 in Son en Breugel, heeft op 17 augustus een melding ingediend volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De melding betreft het uitvoeren van milieubelastende activiteiten, waaronder het opslaan van propaan in een opslagtank, het lassen van metalen en het reinigen, lijmen en coaten van verschillende materialen.

Een melding volgens het Bal is een verplichte kennisgeving wanneer een bedrijf milieubelastende activiteiten wil starten. Het is daarbij niet mogelijk om bezwaar te maken. De melding is gekoppeld aan zaaknummer Z-2026-013143.