Jeugdwielercross bij Galderse Meren krijgt vergunning

De Jeugdwielercross bij de Galderse Meren in Breda heeft een evenementenvergunning gekregen. Het evenement vindt plaats op 7 en 8 november 2026 en opnieuw op 6 en 7 november 2027.

Gevonden voor jou

De vergunning voor de Jeugdwielercross is op 11 september 2026 verleend door de gemeente Breda. Het sportevenement wordt georganiseerd bij de Galderse Meren en duurt beide jaren van acht uur 's ochtends tot half zes 's avonds.

Het gaat om een evenement waarbij jonge wielrenners hun vaardigheden kunnen laten zien op een speciaal parcours. De vergunning maakt het mogelijk om het evenement veilig en volgens de regels te organiseren.