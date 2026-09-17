Exploitatievergunning verleend voor Edisonplein in Breda

De burgemeester van Breda heeft een exploitatievergunning verleend voor een locatie aan het Edisonplein. Het besluit is op 15 september verzonden.

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De vergunning betreft Edisonplein 11 in Breda en valt onder artikel 2:17 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Hiermee wordt toestemming gegeven voor de exploitatie van deze locatie.

Het besluit is geregistreerd onder kenmerk Z2026-003392 en kan digitaal worden opgevraagd bij de gemeente Breda.