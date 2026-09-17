Voorgevel en interieur gemeentelijk monument Eindhoven worden aangepast

Er is een vergunning aangevraagd om de voorgevel te wijzigen en intern te verbouwen van een gemeentelijk monument aan de Rechtestraat in Eindhoven.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het pand op Rechtestraat 49, een gemeentelijk monument in het centrum van Eindhoven. Naast aanpassingen aan de buitenkant, wordt ook het interieur van het pand verbouwd.

De vergunningaanvraag is op 15 september 2026 ontvangen. Het gaat om een kennisgeving, en er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken.