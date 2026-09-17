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Terrasvergunning aangevraagd bij Stichting Archipel in Eindhoven

Stichting Archipel heeft een aanvraag ingediend voor een terrasvergunning op het Gagelboschplein in Eindhoven. De aanvraag is op 15 september ontvangen door de gemeente.

Gevonden voor jou

Het gaat om een vergunning waarmee het horecabedrijf de openbare ruimte wil gebruiken voor een terras. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-008960.

De aanvraag is ter kennisgeving ingediend en ligt niet ter inzage. Er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

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