Kamerverhuur pand Wattstraat Eindhoven mogelijk gelegaliseerd

Er is een aanvraag ingediend om het gebruik van een pand in Eindhoven voor kamerverhuur te legaliseren. Het gaat om het adres Wattstraat 13. De aanvraag is op 13 september 2026 ontvangen door de gemeente.

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De gemeente Eindhoven heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor het legaliseren van kamerverhuur in een pand aan de Wattstraat 13. Het verzoek is op 13 september 2026 ingediend en betreft het aanpassen van de bestemming van het pand.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-008882. Voorlopig is de melding alleen ter kennisgeving en er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken. Het pand ligt in de postcode 5621AG van Eindhoven.