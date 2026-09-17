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Burendag Vlasweel Terheijden: vergunning verleend
Op 26 september vindt Burendag Vlasweel plaats in Terheijden. De vergunning is verleend.
De gemeente Drimmelen heeft op 8 september 2026 een vergunning afgegeven voor Burendag Vlasweel. Het evenement wordt gehouden op zaterdag 26 september 2026 van twee uur ’s middags tot elf uur ’s avonds op de locatie Vlasweel in Terheijden.
Er is ook een ontheffing verleend voor geluid tijdens het evenement binnen dezelfde tijdsperiode. Burendag Vlasweel is een buurtfeest dat plaatsvindt op een centrale locatie in Terheijden.
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