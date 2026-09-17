Beurs ‘Prettig leven’ op 31 oktober in Made

Op zaterdag 31 oktober vindt in Made de beurs ‘Prettig leven, nu en later’ plaats. Het evenement richt zich op welzijn, vitaliteit, wonen en meer. De beurs is van tien uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags op de Cyclaamstraat 2A.

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De gemeente Drimmelen heeft een vergunning verleend voor de beurs ‘Prettig leven, nu en later’. Dit evenement brengt verschillende thema’s samen, zoals welzijn, vitaliteit, wonen, mobiliteit, culinair, creatief en innovatief. De beurs wordt gehouden op zaterdag 31 oktober 2026, van tien uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags.

De locatie van het evenement is Cyclaamstraat 2A in Made. Bezoekers kunnen daar een gevarieerd aanbod verwachten dat aansluit bij de genoemde onderwerpen.