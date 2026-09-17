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Maatwerkvoorschriften gesteld voor geluid op Diepteweg in Den Bosch
De gemeente Den Bosch heeft maatwerkvoorschriften gesteld voor geluid op de Diepteweg 15. Het besluit is op 15 september verzonden en heeft zaaknummer Z/513229.
De maatwerkvoorschriften zijn specifiek vastgesteld voor geluid op het adres de Diepteweg 15, postcode 5236 PV in Den Bosch. Dit betekent dat er aangepaste regels gelden voor deze locatie, in plaats van de standaard voorschriften.
Het besluit en de bijbehorende stukken kunnen worden ingezien bij de gemeente. Voor vragen of inzage kun je contact opnemen met de gemeente of de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), waarbij het zaaknummer vermeld moet worden.
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