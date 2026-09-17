Advertentie
Metaalbewerking aangemeld in Vinkel
In Vinkel is bij de gemeente 's-Hertogenbosch gemeld dat op Weerscheut 7 metalen mechanisch en thermisch worden bewerkt.
De melding betreft het bewerken van diverse materialen, waaronder metalen. Dit gebeurt zowel mechanisch als thermisch. De locatie waar deze activiteiten plaatsvinden is Weerscheut 7 in Vinkel.
De gemeente heeft de melding op 8 september 2026 ontvangen. Het gaat om twee meldingen met zaaknummers Z/514148 en Z/514149. Bezwaar maken tegen deze meldingen is niet mogelijk.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie