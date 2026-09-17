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Metaalbewerking aangemeld in Vinkel

In Vinkel is bij de gemeente 's-Hertogenbosch gemeld dat op Weerscheut 7 metalen mechanisch en thermisch worden bewerkt.

Gevonden voor jou

De melding betreft het bewerken van diverse materialen, waaronder metalen. Dit gebeurt zowel mechanisch als thermisch. De locatie waar deze activiteiten plaatsvinden is Weerscheut 7 in Vinkel.

De gemeente heeft de melding op 8 september 2026 ontvangen. Het gaat om twee meldingen met zaaknummers Z/514148 en Z/514149. Bezwaar maken tegen deze meldingen is niet mogelijk.

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