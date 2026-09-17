Bouw van 23 appartementen en 7 woningen in Kaatsheuvel

Er is toestemming verleend voor de bouw van 23 appartementen en 7 eengezinswoningen aan de Berkakker in Kaatsheuvel. Het gaat om een perceel dat bekend staat als voormalig nummer 2.

Gevonden voor jou

Het plan betreft nieuwbouw op het perceel LOO00-L-3596. De locatie aan Berkakker wordt ingevuld met zowel appartementen als eengezinswoningen.

De vergunning is op 2 september verzonden, maar een rectificatie was nodig vanwege onjuiste informatie in de oorspronkelijke publicatie. Deze rectificatie is bedoeld om de juiste gegevens te verstrekken.