Correctie Regels op de Kaart voor nieuwbouwproject in Hoeven

De gemeente Halderberge heeft een eerdere vergunning voor tien levensloopbestendige woningen aan het Constantijn Huygensplein in Hoeven opnieuw gepubliceerd.

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Het gaat om vervangende nieuwbouw van tien levensloopbestendige woningen op de adressen Constantijn Huygensplein 1 tot en met 10 in Hoeven. Deze vergunning, met zaaknummer 1428566, was oorspronkelijk gepubliceerd op 9 september 2026.

De herpublicatie is bedoeld om een correctie door te voeren in de Regels op de Kaart binnen het Omgevingsplan van de gemeente. Bezwaar maken tegen deze vergunning is niet meer mogelijk.