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Mobiel puinbreken gemeld in Oudenbosch

In Oudenbosch is een melding gedaan voor mobiel puinbreken op de Oudlandsedijk.

Gevonden voor jou

Bij de gemeente Halderberge is een melding binnengekomen voor het breken van puin op de Oudlandsedijk 10-001 in Oudenbosch. Het gaat om het verwerken van bouw- en slooppuin tot granulaat met een mobiele puinbreker.

De werkzaamheden mogen plaatsvinden in de periode van 12 tot en met 30 oktober 2026, maar slechts op maximaal vier werkdagen. De melding is op 15 september afgehandeld en er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen.

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